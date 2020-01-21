"Жуть": Глюкозу высмеяли за голую грудь
Глюкоза не забывает о поклонниках даже во время путешествия. Отдыхая на Мальдивах, артистка опубликовала снимок, на котором показана возле бассейна в серебристом купальнике, почти не прикрывающем ее грудь. На шее певицы – изящное украшение, спускающееся в глубокое декольте и подчеркивающее полуобнаженный бюст.
Горячий кадр вызвал неоднозначную реакцию подписчиков. Многие раскритиковали и внешность звезды, и то, что она слишком часто стала публиковать откровенные фото, выставляя напоказ грудь:
"А сиси где? Забыла?", "Не на что смотреть!", "Кто-нибудь скажет ей, чтоб прекратила? Ну реально, некрасиво уже", "Старушка думает, что ей 18", "Жуть".
Бюст артистки не дает покоя пользователям Сети уже долгое время. Многие считают, что она сделала пластическую операцию, и теперь хвастается изменившимися формами. "А где шрамы от операции по увеличению груди?" – не забыли об этом упомянуть и под последним постом. Фанаты певицы пришли в восторг.
"Вау!", "Сексуальная грудь", "Красивая", "Прекрасная", "Фантастическая женщина!", "Наташа, не устаю вами любоваться", "Божественная красота", "Сладенькая", "Чудесная фея".
– по достоинству оценили они фигуру любимицы.
Ранее Глюкозу раскритиковали за откровенные танцы в коротком платье.
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