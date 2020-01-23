Звезда "Счастливы вместе" расстается с легендарным автомобилем

Наталья Бочкарева продает свою машину после скандала с наркотиками - все равно не сможет сесть за руль в ближайшее время. О решении избавиться от ставшего легендарным автомобиля актриса написала на своей странице в Инстаграм.

"Кадиллак то мой так до сих пор и стоит бесхозный. Сегодня окончательно решила продавать своего любимого, я бы сказала даже саааамого любимого, "коня", – пояснила она. Сумму сделки звезда "Счастливы вместе" не назвала.

Подписчики не удержались от едких комментариев, намекая на недавний скандал с участием актрисы: "Тайников с сюрпризом нет в тачке?", "Берешь "Кадиллак", а в багажнике весуха бонусом идет к покупке, только в труханы спрятать не забудьте!", "А закладка будет в "Кадиллаке" при покупке?", "Опасно брать. Вдруг какая нычка завалялась".

Напомним, в сентябре 2019 г. Бочкареву поймали за рулем автомобиля с запрещенным веществом в трусах. То, что на появившемся впоследствии видео была именно Наталья, актриса отрицала. Впоследствии актрису оштрафовали на 30 тыс. руб. и лишили водительских прав почти на два года.