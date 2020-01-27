Во взгляде ведущей "Давай поженимся" нашли злость и холодность

Лариса Гузеева похвасталась тем, что ее дочь Ольга Бухарова невероятно похожа на нее. Телеведущая опубликовала снимок, на котором крупным планом изображены их лица: наследницы – сейчас и самой артистки – в молодости. В Сети на звезду набросились из-за выражения лиц обеих.

Подписчики сразу обратили внимание на их сходство, особенно – зеленых глаз. "Стеклянные глаза", "Какие холодные и злые глаза у обеих", – написали в комментариях телеведущей, увидев злость и холодность в ее с дочерью взглядах.

Поклонники телеведущей бросились защищать артистку от нападок, завалив мать и дочь множеством комплиментов: "Клевые, обе красотки", "Задумчивые, загадочные, глубокие, обворожительные глаза. Две прелестницы. А кто видит злость и холод, просто сам таковым и является", "Копия просто", "Как же повезло доченьке быть похожей на маму-красотку".



"Пускай только кольцо из носа вынет. Причем мода на эти прибамбасы уже прошла", – отметили другие интернет-пользователи, обратив внимание на пирсинг в носу Ольги. На что сама Гузеева ответила, что это выбор девушки: "Она сама решит".

Лариса Гузеева часто публикует снимки с дочерью, которую и раньше критиковали за проколотое лицо. Ранее ведущая "Давай поженимся" на своей странице в Инстаграм показала полуобнаженную Ольгу Бухарову, прикрывшуюся крошечным нарядом.