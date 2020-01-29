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"Как зомби": Барановская ужаснула лицом мертвеца

"Как зомби": Барановская ужаснула лицом мертвеца
Юлия Барановская. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Телеведущую раскритиковали после возвращения в Россию

Юлия Барановская сфотографировалась без макияжа. Естественный снимок звезды экрана, опубликованный в Инстаграм, вызвал разную реакцию. Критики пришли в ужас от ненакрашенного лица и начали сравнивать женщину с зомби и трупом. Они посчитали, что ей лучше не показываться на людях без косметики.

На защиту ведущей программы "Мужское и женское" встали поклонники. Они оценили естественную красоту знаменитости, а выражение лица списали на усталость – совсем недавно она вернулась из длительного путешествия и уже приступила к работе.

"Глаза остекленевшие", "Как зомби выглядит", "Как-то жутковато. Радужка глаза, как у трупа. Жуть", "Ужас", "Юля, Вы такая уставшая", "Я бы не выставляла такое фото ужасное", "Без макияжа просто ужас… бегом краситься", "Стеклянные глаза. Вы пьяны", "Как зомби", "Красивой без макияжа назвать ее трудно", "Как приятно видеть личико без пластики и ужасающих ресниц с губами", – высказались комментаторы.

Путешествие звезды экрана стало для ее поклонников сюрпризом – она четыре недели не выходила на связь, чем сильно их напугала. Как оказалось, в круизе у бывшей гражданской жены Андрея Аршавина просто не было доступа в интернету.

Ранее Юлия Барановская оголила стройные бедра.

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Юлия Барановская. Фото: www.globallookpress.com Юлия Барановская. Фото: www.globallookpress.com Юлия Барановская. Фото: www.globallookpress.com
Юлия Барановская. Фото: www.globallookpress.com Юлия Барановская. Фото: www.globallookpress.com Юлия Барановская. Фото: instagram.com/baranovskaya_tv
Дарья ПЕТРОВА

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