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Шаляпин засветил свои шары на отдыхе

Шаляпин засветил свои шары на отдыхе
Прохор Шаляпин. Фото: Natalya Loginova/Russian Look/www.globallookpress.com
Певец снял личное видео

Прохор Шаляпин находится в морском путешествии и делится всеми подробностями в Инстаграм. Например, недавно он заснял на камеру себя и множество шаров, которые украшали зеркало.

За границу певец отправился не один. По слухам, вместе с ним отдыхает состоятельная иностранка, которая несколько старше его. Подписчики страницы артиста в соцсети предполагают, что именно новая женщина оплачивает его роскошный отпуск.

Известно, что певец остановился в дорогом отеле, на крыше которого демонстрирует свое тело, а вечером расслабляется с алкоголем.

Как давно артист знаком с новой подругой – неизвестно, но уже месяц он свободный человек. Перед Новым годом он принял решение расстаться с Виталиной Цымбалюк-Романовской.

Развлечения бывшего с другой его экс-любовница не одобряет. В Инстаграм она отказалась от всех отношений с певцом и посоветовала всем посмотреть последние новости о нем.

О личной жизни самой Цымбалюк-Романовской ничего не известно, пока пианистка разбирается с бывшим возлюбленными: дает интервью о жизни с Арменом Джигарханяном и выдает детали отношений с Прохором Шаляпиным.

Дарья ПЕТРОВА

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