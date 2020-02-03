В праздничный день на артистку обрушились с критикой

В понедельник, 3 февраля, Вера Брежнева отмечает 38-й день рождения. Певица выложила в соцсети фотографию, на которой, улыбаясь, сидит на фоне полок с продуктами. Некоторые подписчики вместо поздравлений наговорили артистке гадостей: одни отметили, что она постарела, другие язвительно спросили, не нашла ли новое занятие.

"Стареешь, Галушко", "А разве можно быть счастливым на чужие несчастье", "Ооо, Верунчик яблоками торгуешь?", "Вкусные яблоки )", "Вера ты что из подвала фото выложила где булки хранятся и жрать хочется", – написали на страничке звезды в Инстаграм (орфография и пунктуация авторов тут и далее сохранены).

Многочисленные фанаты обратились к бывшей солистке группы "ВИА Гра" с теплыми словами и поздравлениями: "Умница и красавица", "Лицо счастливой женщины", "Верочка, вы-свет!!!", "Лапочка!", "Ослепительная улыбка", "Красивая нежная, прекрасной светлой души человек, мотиватор", "Тетя Вера огонь", "с каждым годом все привлекательнее".

А кое-кто разглядел грусть в глазах певицы. "Плохо скрываемая печаль в глазах почти на всех фото после отпуска", – отметил он.

Поклонники звезды обеспокоены слухами о ее разводе с продюсером Константином Меладзе. Однако сама Вера Брежнева опровергает эти домыслы.