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Нового партнера Собчак раскрыли

Нового партнера Собчак раскрыли
Ксения Собчак. Фото: Nikolay Titov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Слухи подтвердились

Ксения Собчак стала ведущей нового вечернего шоу. Партнером светской львицы будет Александр Гордон. 

Премьера ежедневной программы "Док-Ток" состоится 10 февраля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Первого канала. Программа будет посвящена историям, которые вызвали в обществе большой резонанс.

Слухи о том, что Ксения Собчак станет вести шоу на канале, появились еще осенью, после видео, в котором журналистка говорит с таинственным Андреем о заманчивом предложении. В Сети решили, что Собчак обращается к Малахову и теперь будет вести "Пусть говорят". Затем ведущий программы Дмитрий Борисов опроверг эту информацию.

На днях в эфире Первого канала вышел новый ролик с лежащей в ванне Собчак. Он и стал анонсом будущего ток-шоу.

Ранее Ксения Собчак сделала шокирующее заявление: журналистка призналась, что у нее вирус.

Карина СИРАЗОВА

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