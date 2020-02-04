Слухи подтвердились

Ксения Собчак стала ведущей нового вечернего шоу. Партнером светской львицы будет Александр Гордон.

Премьера ежедневной программы "Док-Ток" состоится 10 февраля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Первого канала. Программа будет посвящена историям, которые вызвали в обществе большой резонанс.

Слухи о том, что Ксения Собчак станет вести шоу на канале, появились еще осенью, после видео, в котором журналистка говорит с таинственным Андреем о заманчивом предложении. В Сети решили, что Собчак обращается к Малахову и теперь будет вести "Пусть говорят". Затем ведущий программы Дмитрий Борисов опроверг эту информацию.

На днях в эфире Первого канала вышел новый ролик с лежащей в ванне Собчак. Он и стал анонсом будущего ток-шоу.

Ранее Ксения Собчак сделала шокирующее заявление: журналистка призналась, что у нее вирус.