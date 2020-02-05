Известная блогер худеет для свадебного платья

Фанаты обеспокоились, прочитав слухи в интернете, что Андрей Малахов решил оставить супругу Наталью Шкулеву и жениться на кулинарном блогере Нике (Веронике) Белоцерковской. В Сети появились сообщения, что бывшая олигарха Бориса Березовского и телеведущий якобы давно любят друг друга.

"Андрей и Вероника могли скрывать свой бурный роман, а вот когда Шкулева о нем узнала, то тогда и подала на развод", – написал хорошо информированный комментатор на страничке Белоцерковской в Инстаграм. Сенсационные сведения он взял на портале "Версия".

Ника с юмором откликнулась на шокирующие разоблачения: "Все до единого слова – правда! худею к свадебной церемонии". Поклонники принялись гадать, неужели телевизионная и кулинарная звезды в самом деле решили соединить судьбы.

"СМИ пишут, что Шкулева сейчас беременна от Малахова и у них все ок... кому верить???", "Конечно, Нике.Она же вам ответила-все правда", - высказались подписчики на странице Белоцерковской.



Впрочем, большинство оценило шутку подруги Малахова: "Ваше чувство юмора восхитительно!", "Ржу в голос", "Ника, Вы бесподобны !;)", "Обожаю Ваш юмор!".

Слухи о том, что брак телеведущего трещит по швам, появляются с завидной регулярностью. К примеру, Андрею приписывали романы с Викторией Боней. А незадолго до Нового года он провел ночь с подружкой в гостинице.