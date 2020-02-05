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Шейк надела кольчугу вместо белья и обмоталась змеей

Шейк надела кольчугу вместо белья и обмоталась змеей
Ирина Шейк. Фото:Gwendoline Le Goff via www.imago/www.imago-images.de/www.globallookpress.com
Звезда бесстрашно позировала с огромным удавом

Ирина Шейк поделилась с поклонниками роликом, снятым для мартовского номера британского глянца. Супермодель предстала в разных образах: в длинном вечернем платье, с короткой стрижкой, в леопардовом мини-платье. Однако самыми эффектными стали кадры, где Ирина, одетая в бикини из кольчуги, удерживает в руках огромного удава. Змея ползет по телу модели, а роскошная красавица невозмутимо улыбается.

"Богиня", "Ай, Ирча, ай да красавица", "Ирина номер один", "Наша красавица!!!", "Ира ты лучшая", "Вот бывают же такие нереальные женщины!!!!", "Одна из самых роскошных женщин мира", "Великолепная Ирина", "Блестящая!", "Многогранная", – поклонники не поскупились на комплименты для звезды на ее страничке в Instagram.

Ранее Шейк показала подписчикам фотографии с модной вечеринки, где она позировала в экстравагантном минималистическом наряде: боди телесного цвета и платье-сетке из кристаллов. Спутниками модели были известные дизайнеры.

Фоторепортаж
В эротичном белье и без него: самые откровенные фото Шейк
Ирина Шейк. Фото: www.globallookpress.com Ирина Шейк. Фото: www.globallookpress.com Ирина Шейк. Фото: www.globallookpress.com
Ирина Шейк. Фото: www.globallookpress.com Ирина Шейк. Фото: www.globallookpress.com Ирина Шейк. Фото: www.globallookpress.com Ирина Шейк. Фото: www.globallookpress.com
Валентина МАЙОРОВА

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