Артистка тяжело переживает конфликт с наследницей

Несмотря на тяжелый период в жизни из-за скандала с дочерью Татьяной Плаксиной, Любовь Успенская не перестает давать концерты. Артистка выступила в Ставрополе и не смогла сдержать слез на сцене. После обвинений в издевательствах над наследницей королеве шансона приходится непросто, поэтому она поблагодарила всех тех, кто поддержал ее. Видео звезда опубликовала на своей странице в Инстаграм.

"Журналисты разрушили жизнь моей семьи, – цитирует сказанные Успенской на концерте слова сайт "Комсомольская правда". - Украли мою дочь, накачали, сделали из этого шоу". Певица также посвятила одну из песен Татьяне.

В описании ролика в Инстаграм Успенская назвала "позорными негодяями" тех, кто "пытается очернить" ее семью. Конфликт Успенской и Плаксиной разделил пользователей Сети на три группы. Одни жалеют Татьяну и обвиняют певицу в издевательствах, другие называют ее дочь неблагодарной и всячески поддерживают саму королеву шансона.

"Бедная девочка. Всю жизнь мамаша исковеркала", "Люба, Вы домашний тиран, домашний абьюзер. Вы лживая притворщица и эгоистична. Мне очень жаль Вашу дочь", "Хватит издеваться над дочерью", "В каждой семье есть проблемы. Вы Умница, обожаю Вас!", "Любочка! Какая Вы сильная! У Вас обязательно все будет хорошо", – написали Успенской в комментариях. А некоторые подписчики и вовсе считают, что громкий скандал – всего лишь пиар-ход: "История эта похожа на хайп", "Сколько вранья".

Скандал разразился после новости о пропаже Татьяны – якобы ее удерживали сотрудники НТВ и заставили обвинить мать в издевательствах. Одна из журналисток канала рассказала, что после эфира передачи "Звезды сошлись" в ее адрес посыпались угрозы от детективов, которых, вероятно, наняла сама Успенская.