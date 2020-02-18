Политика

Рецепты

Гороскопыˆ

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Дочь Гузеевой потрясла задом при гостях

Дочь Гузеевой потрясла задом при гостях
Лариса Гузеева с дочерью Ольгой Бухаровой. Фото: Артем Геодакян/ТАСС
Ольга Бухарова устроила шоу на камеру

Лариса Гузеева делится с подписчиками в "Инстаграм" подробностями своей жизни. На последнем видео ведущая "Давай поженимся" решила снять свою подругу, которая пришла в гости. В кадр попала и дочь знаменитости. Увидев, что мама снимает происходящее, Ольга Бухарова начала трясти ягодицами и показывать неприличные жесты.

Отношения у Ларисы Гузеевой с наследницей доверительные. Артистка недавно показала, какой погром устроила Ольга в своей комнате. Ругаться из-за беспорядка ведущая "Давай поженимся" не стала. Она считает, что 19-летняя девушка просто переживает непростой период. Подписчики к таким методам воспитания относятся скептически.

Ольгу Бухарову ведущая родила от второго мужа, который занимается ресторанным бизнесом. Также у звезды "Давай поженимся" есть сын от первого брака.

Лариса Гузеева признавалась, что жалеет, что родила так мало детей, а сейчас, похоже, с нетерпением ждет внуков. 

Дарья ПЕТРОВА

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...
По теме

"Хоронить будут своим кругом": Заворотнюк закроют от народа

Родные не дадут попрощаться поклонникам со звездой "Моей прекрасной няни", считают интернет-пользователи

Гороскоп на февраль: трем знакам стоит приготовиться к худшему

Звезды обещают неприятности сразу нескольким знакам зодиака

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей