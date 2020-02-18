Ольга Бухарова устроила шоу на камеру

Лариса Гузеева делится с подписчиками в "Инстаграм" подробностями своей жизни. На последнем видео ведущая "Давай поженимся" решила снять свою подругу, которая пришла в гости. В кадр попала и дочь знаменитости. Увидев, что мама снимает происходящее, Ольга Бухарова начала трясти ягодицами и показывать неприличные жесты.

Отношения у Ларисы Гузеевой с наследницей доверительные. Артистка недавно показала, какой погром устроила Ольга в своей комнате. Ругаться из-за беспорядка ведущая "Давай поженимся" не стала. Она считает, что 19-летняя девушка просто переживает непростой период. Подписчики к таким методам воспитания относятся скептически.

Ольгу Бухарову ведущая родила от второго мужа, который занимается ресторанным бизнесом. Также у звезды "Давай поженимся" есть сын от первого брака.

Лариса Гузеева признавалась, что жалеет, что родила так мало детей, а сейчас, похоже, с нетерпением ждет внуков.