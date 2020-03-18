Ведущий популярного шоу поменялся одеждой с певицей

Иван Ургант пригласил к себе в студию Надежду Бабкину. После разговора знаменитости решили поучаствовать в новом челлендже, цель которого – поменяться одеждой с другим человеком. В итоге телеведущий появился перед камерой в разноцветном платье певицы и ее сережках в ушах. Сама артистка надела костюм шоумена, который оказался ей очень велик.

Кардинально изменившийся ведущий "Вечернего Урганта" в женском наряде даже станцевал в студии. Интернет-пользователи оценили видео и уже засыпали аккаунт программы сообщениями. По мнению зрителей, новый наряд к лицу "казачке Наде", недурно выглядит и шоумен.

"Ургант – лучший приколист на всей планете Земля", "Как Бабкиной идет мужской костюм!!! Пушка!", "Просто в голос. Неожиданно от Бабкиной", "Ваня нашел свой стиль", – прокомментировали они.

Съемки нового выпуска программы "Вечерний Ургант" проходили уже без гостей. Руководство Первого канала решило ограничить доступ зрителей в студию, чтобы избежать распространение коронавируса. Как будет выглядеть шоу без аудитории, пока не известно.

Ранее "Утро" рассказывало, каких телевизионных программ лишатся российские зрители. А Иван Ургант оформил отношения с мужчиной и показался на велосипеде в чем мать родила.