Переболеют больше половины: пожилой Лещенко сделал прогноз по COVID-19
Лев Лещенко стал одним из первых знаменитостей, у кого подозревали коронавирус. Артист попал в Коммунарку, где врачи смогли ему помочь. Теперь он решил сделать прогноз по числу заболевших.
Певец, опираясь также на другие мнения, заявил, что COVID-19 могут переболеть до 70% всех людей.
Об опасности вирусов пожилой артист знает на своем опыте. Он рассказал, что был в плохом состоянии, а когда медики подтвердили, что у него двусторонняя пневмония, решил, что должен выкарабкаться. Именно это, по словам Лещенко, спасло его от вируса. Также Лев Валерьянович уверяет, что на аппарате искусственной вентиляции легких он не был.
Восстанавливали здоровье знаменитость и его супруга в самой обычной палате в Коммунарке. Артист делал зарядку, ходил по комнате, а его жена даже танцевала.
"Я был в более плохом состоянии, а Ира не только делала зарядку, она еще и танцевала. Вот это желание выкарабкаться должно поселиться в наших душах и сердцах", – рассказал он журналистам "АиФ".
Напомним, Льва Лещенко увезли в Коммунарку с симптомами коронавируса еще в конце марта. Сначала врачи подтвердили, что артист действительно болен COVID-19, который вызвал у него пневмонию.
Однако точный диагноз знаменитости остается загадкой. Сам певец после выздоровления заявил, что тест его показал отрицательный результат, а он мог подхватить другой опасный вирус.
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