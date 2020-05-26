Актриса кардинально сменила имидж

Елизавета Арзамасова предстала перед поклонниками в новом образе. Знаменитость, которая от природы имеет длинные светлые волосы, резко изменилась. Теперь она стала брюнеткой, отстригла челку и сделала каре. Снимок с почерневшими волосами появился в социальных сетях артистки, сыгравшей Галину Сергеевну в сериале "Папины дочки".

Действительно ли актриса решилась на такие радикальные перемены, или на голове у нее просто парик – остается только гадать. Сама знаменитость никак не прокомментировала смену имиджа. Однако подписчики Арзамасовой написали ей множество комплиментов. Они считают, что звезда прекрасно выглядит в любом образе.

"Очень интересный образ", "Даже слова лишние. Просто шикарная девушка", "Сразу не узнала! Лиза, вам очень идет челка", "Вот тут прямо другая, новая", "Вау. Убийственная красота", "Каре очень идет", - написали в "Инстаграм" Арзамасовой (орфография и пунктуация сохранены).

Звезда сериала "Папины дочки" за последнее время сильно изменилась, что не могли не заменить ее поклонники. Они считают, что артистка очень преобразилась со времен съемок картины: из "ботаника" она превратилась в прекрасную девушку.

Сама Елизавета Арзамасова также стала вести себя смелее. В "Инстаграм" она выкладывает фотографии в полупрозрачных нарядах и снимается в эффектных образах.