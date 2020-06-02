Актриса российского сериала показала откровенный снимок

Мария Горбань сфотографировалась без блузки и лифчика. В момент съемки на звезде были только ювелирные украшения. Фото звезда сериала "Кухня" опубликовала в социальной сети.

Поклонники в комментариях начали обсуждать лицо и тело артистки. Пользователи "Инстаграм" без ума от ее внешности. Об этом и написали в комментариях в блоге: "Какая потрясающая фотография", "Шикарная", "Красавица", "Нежность", "Как можно быть такой красивой. Машенька, восхищаюсь вами".

Если сейчас пользователи восхищаются внешностью Марии и ее фотографиями, то еще на днях знаменитость подвергли критике. Дело в том, что блондинка не только снимается в кино, но и поет. На карантине ее муж-оператор снял ее в клипе на одну из песен, после чего пару раскритиковали.

Пользователи решили, что видео получилось однообразным и скучным. Звезда сериала "Кухня" не стала терпеть критику и закрыла комментарии.

Ранее "Утро.ру" показало видео с Марией Горбань в купальнике.