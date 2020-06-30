Наряд знаменитости подчеркнул ее стройную фигуру

Певица Нюша опубликовала в своем блоге новое фото. На снимке артистка позирует на кухне в черном блестящем костюме. Подписчики в социальные сетях обсудили не только внешность звезды и ее стройную фигуру, но и новый клип красавицы.

Дело в том, что в латексном наряде Нюша снималась в видео с Егором Кридом. Бывшие возлюбленные выпустили совместный клип на песню Mr. & Mrs. Smit, который взорвал сеть.

За день видео посмотрели более 340 тыс. человек, которые теперь заваливают аккаунты артистов восторженными сообщениями.

Знаменитость назвала съемки незабываемым уникальным опытом. Она надеется, что для нее и Егора Крида видео принесет только положительные эмоции.

Теперь пользователи надеются на воссоединение Нюши и Егора Крида и отмечают, как хорошо выглядит знаменитость.

"Очень классно. Ню, вы с Егором созданы друг для друга", "Безумно крутой клип", "Нюша, вы самая-самая лучшая", "Лаковое платье", "Красавица", "Такая шикарная", "Ты такая милая", "Вообще бомба", "Вы как всегда красивее всех", – пишут звезде в "Инстаграм".

На комментарии об отношениях Нюши и Крид не реагирует, ведь певица уже несколько лет замужем за чиновником Игорем Сивовым, от которого родила дочку. Девочка получила необычное имя Симба.

Ранее "Утро.ру" показало фото Нюши в купальнике.