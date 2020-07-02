"Усы выдают": народ не узнал худого Николаева

"Усы выдают": народ не узнал худого Николаева
Игорь Николаев. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Музыкант показал, как выглядел в молодости

Игорь Николаев опубликовал в своем личном блоге фото, где он вместе с другими артистами позирует 40 лет назад. Узнать знаменитость, сидящую в правом углу, смогли не все. В то время он был худым и не носил длинных волос.

Сам певец рассказал, что тогда ему было 20 лет, он входил в коллектив Аллы Пугачевой "Рецитал" и готовился выступать на Олимпиаде. На снимках он позирует вместе с коллегами в новых концертных костюмах. Многих музыкантов, изображенных на снимке, уже нет в живых.

"Нам только что пошили концертные костюмы к Олимпиаде-80, в которых мы дурачимся на фотосессии. Мне здесь 20 лет",

– прокомментировал композитор происходящее на фотографии.

Поклонники Николаева в "Инстаграм" стали обсуждать, как изменилась внешность артиста, и отметили, что узнать композитора помогают фирменные усы.

"Как мальчишка", "Как быстро время летит", "Как будто и не поменялся", "Молодой, стройный, красивый и очень талантливый", "Усы выдают", "Ну у кого еще могут быть такие элегантные усы. Которые через 40 лет, только стали гуще", "Усы подскажут", "Вашу улыбку можно узнать из миллиона", "Усы не скроешь", – отреагировали подписчики на фото молодого музыканта.

Ранее "Утро.ру" писало, как переживала нынешняя жена Игоря Николаева из-за его возможной болезни. А тем временем бывшая супруга артиста и Наташа Королева опубликовала в Сети личное видео с ним.

Дарья ПЕТРОВА

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