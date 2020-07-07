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Наталья Подольская участвовала в модной фотосессии. Жене Владимира Преснякова сначала обмотали голову белым платком, а затем одели на нее шляпу с большими полями.
Сама певица при этом позировала в ретроавтомобиле.
"Кого подвезти?"
– коротко поинтересовалась артистка в "Инстаграм", где опубликовала фото.
Подписчики жены Преснякова разделились на два лагеря: одни были без ума от образа певицы и сравнивали ее с итальянкой, другие отметили, что узнать звезду смогли не сразу.
"Какой интересный образ!", "Итальянка", "Я и не узнала! Вот это образ, супер", "Не узнать вас", "Наталья, образ обалденный. Но Вас очень… взрослит", "Вау. Шляпка – полный восторг", – высказались комментаторы.
Некоторые пользователи соцсети предположили, что съемка Натальи Подольской связана с ее новым клипом.
До этого в интернете были не столь благосклонны к жене Владимира Преснякова. Критики возмущались концертными нарядами знаменитости. Они считают, что девушка выбирает слишком короткую и откровенную одежду.
Ранее "Утро.ру" показало фото Натальи Подольской в купальнике.
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