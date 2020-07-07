Выпускница "Фабрики звезд" примерила стильный образ

Наталья Подольская участвовала в модной фотосессии. Жене Владимира Преснякова сначала обмотали голову белым платком, а затем одели на нее шляпу с большими полями.

Сама певица при этом позировала в ретроавтомобиле.

"Кого подвезти?"

– коротко поинтересовалась артистка в "Инстаграм", где опубликовала фото.

Подписчики жены Преснякова разделились на два лагеря: одни были без ума от образа певицы и сравнивали ее с итальянкой, другие отметили, что узнать звезду смогли не сразу.

"Какой интересный образ!", "Итальянка", "Я и не узнала! Вот это образ, супер", "Не узнать вас", "Наталья, образ обалденный. Но Вас очень… взрослит", "Вау. Шляпка – полный восторг", – высказались комментаторы.

Некоторые пользователи соцсети предположили, что съемка Натальи Подольской связана с ее новым клипом.

До этого в интернете были не столь благосклонны к жене Владимира Преснякова. Критики возмущались концертными нарядами знаменитости. Они считают, что девушка выбирает слишком короткую и откровенную одежду.

Ранее "Утро.ру" показало фото Натальи Подольской в купальнике.