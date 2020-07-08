Супермодель показала больше, чем планировала

Ирина Шейк взбудоражила поклонников новым снимком. Сначала внимание пользователей привлек только первый план – красавица сняла себя в лифчике, – а уже потом в интернете заметили интересную деталь на заднем плане. В кадр попали ягодицы манекенщицы в трусах – они отражаются в зеркале.

Фотографию Шейк опубликовала в своем "Инстаграм" и сразу же получила множество лайков и комментариев. Фото не оставило равнодушными почти 500 тысяч человек.

Пользователи написали знаменитости, что видят все ее достоинства, и похвалили модель, которая всегда остается в идеальной форме. Сама Шейк никак не отреагировала на сообщения, возможно, она изначально планировала именно такой кадр.

"Шикарна", "Свежа как роза", "Выглядишь прекрасно", "Ирка, ну ты, как обычно, хороша", "Ириночка, ну ты просто космическая какая-то", "Прекрасный вид", "В зеркале все видно", "Персик", – восхитились красавицей.

В последнее время откровенные фотографии в аккаунте Ирины Шейк появляются все чаще. Девушка стала лицом одного из брендов нижнего белья.

Несмотря на привлекательную внешность, личная жизнь манекенщицы складывается пока не слишком удачно. Она была в отношения с футболистом Криштиану Роналду и актером Брэдли Купером, от которого родила дочь. Замужем знаменитость пока не была, но ее то и дело замечают в компании разных мужчин.