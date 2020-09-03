Жизни звезд унес рак и болезни сердца

Последние несколько недель оказались поистине трагическими для российского шоу-бизнеса. Любимые публикой артисты умирали один за одним, причем некоторые в один день. "Утро.ру" вспоминает ушедших за этот роковой месяц звезд.

16 августа не стало великого актера Николая Губенко. У него остановилось сердце на 79-м году жизни.

Затем ушел из жизни Борис Христофоров, известный по фильму "Три толстяка". Актеру было 89 лет, его нашли мертвым в квартире в Москве 24 августа. Причины трагедии не известны.

29 августа умер экс-солист "Фристайла" Сергея Вязовский. 47-летний музыкант поседние годы был прикован к постели из-за тяжелой болезни. В 2015 году у артиста остановилось сердце. Его реанимировали, но к привычной жизни он так и не вернулся.

Сентябрь начался трагически.

В первый день месяца стало известно о смерти Бориса Клюева. Актер из сериала "Воронины" несколько лет боролся с онкологией. Народному артисту было 76 лет.

1 сентября скончалась и Ирина Печерникова. У знаменитой актрисы случился инфаркт.

Вчера, 2 сентября, в возрасте 47 лет умер экс-солист "Ласкового мая" Александр Прико. Причиной трагедии также стала онкология. Болеть музыкант начал в конце июня, однако врачи долго не могли поставить ему диагноз.

Ранее "Утро.ру" писало о внезапной череде смертей в конце июля.