Роковые дни: один за другим умерли шесть известных российских артистов

Борис Клюев. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com Ирина Печерникова. Фотохроника ТАСС
Александр Прико. Кадр youtube.com Николай Губенко. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com Борис Христофоров. Кадр из &#34;Три толстяка&#34;
Жизни звезд унес рак и болезни сердца

Последние несколько недель оказались поистине трагическими для российского шоу-бизнеса. Любимые публикой артисты умирали один за одним, причем некоторые в один день. "Утро.ру" вспоминает ушедших за этот роковой месяц звезд.

16 августа не стало великого актера Николая Губенко. У него остановилось сердце на 79-м году жизни.

Николай Губенко. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com

Затем ушел из жизни Борис Христофоров, известный по фильму "Три толстяка". Актеру было 89 лет, его нашли мертвым в квартире в Москве 24 августа. Причины трагедии не известны.

Борис Христофоров. Кадр из "Три толстяка"

29 августа умер экс-солист "Фристайла" Сергея Вязовский. 47-летний музыкант поседние годы был прикован к постели из-за тяжелой болезни. В 2015 году у артиста остановилось сердце. Его реанимировали, но к привычной жизни он так и не вернулся.

Ирина Печерникова. Фотохроника ТАСС

Сентябрь начался трагически. 

В первый день месяца стало известно о смерти Бориса Клюева. Актер из сериала "Воронины" несколько лет боролся с онкологией. Народному артисту было 76 лет.

1 сентября скончалась и Ирина Печерникова. У знаменитой актрисы случился инфаркт.

Борис Клюев. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com

Вчера, 2 сентября, в возрасте 47 лет  умер экс-солист "Ласкового мая" Александр Прико. Причиной трагедии также стала онкология. Болеть музыкант начал в конце июня, однако врачи долго не могли поставить ему диагноз.

Александр Прико. Кадр youtube.com

Ранее "Утро.ру" писало о внезапной череде смертей в конце июля.

Фоторепортаж
Умер народный артист РФ Борис Клюев
Борис Клюев. Фото: АГН Москва/Global Look Press/www.globallookpress.com Борис Клюев. Кадр из &#34;Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона&#34; (1979-1986)
Борис Клюев. Кадр из &#34;Д'Артаньян и три мушкетёра&#34; (1979) Борис Клюев. Кадр из &#34;Королева Марго&#34; (1996) Борис Клюев. Кадр из &#34;Воронины&#34; (2009-2019)
Карина СИРАЗОВА

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