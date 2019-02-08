Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Паралимпийцам вернули флаг России

Фото: commons.wikimedia.org
Национальный комитет восстановили в правах с пометкой "условно"

Российские паралимпийцы получили возможность отстаивать честь страны на международных соревнованиях. Международный паралимпийский комитет (IPC) объявил о восстановлении в правах Паралимпийского комитета России (ПКР) в пятницу, 8 февраля. Решение вступит в силу с 15 марта, но имеет временный характер.

"В августе 2016 г. ПКР был отстранен, это решение было необходимо с учетом сложившейся ситуации. Теперь мы твердо убеждены, что приостановление членства ПКР больше не является необходимой мерой", – цитирует ТАСС главу МПК Эндрю Парсонса.

Российскому комитету было выставлено несколько требований, от которых зависело восстановление полноценного членства ПКР в международной организации. ПКР выполнил все, кроме одного – не признал доклад комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена. В докладе говорилось о систематической подмене проб спортсменов перед анализами на запрещенные препараты, что Москва категорически отрицала. В связи с этим нынешнее решение о восстановлении ПКР в правах имеет пометку "условно" и может быть отозвано без объяснения причин.

Несмотря на это, теперь российские паралимпийцы смогут выступить под флагом России уже на Паралимпиаде-2020 в Пекине.

Ранее решением исполкома WADA был подтвержден статус российской антидопинговой лаборатории РУСАДА.

Фоторепортаж
Как россиян втянули в допинговый скандал
Ольга Зайцева. Фото: GLOBAL LOOK press/Alexander Chernykh Антон Шипулин. Фото: GLOBAL LOOK press/imago sportfotodienst Евгений Устюгов. Фото: GLOBAL LOOK press/Shen Hong
Григорий Родченков. Фото: GLOBAL LOOK press/Netflix Светлана Слепцова. Фото: GLOBAL LOOK press/imago sportfotodienst Фото: GLOBAL LOOK press/Alexander Chernykh
Николай ВИКТОРОВ
новости партнеров
Загрузка...
По теме

Испанцы потребовали вернуть Россию в Совет Европы

Мадрид напомнил европейцам о правах человека

США отказали Польше в просьбе о ракетах

Американцы будут действовать только после консультаций с партнерами

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей