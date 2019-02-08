Паралимпийцам вернули флаг России

Национальный комитет восстановили в правах с пометкой "условно"

Российские паралимпийцы получили возможность отстаивать честь страны на международных соревнованиях. Международный паралимпийский комитет (IPC) объявил о восстановлении в правах Паралимпийского комитета России (ПКР) в пятницу, 8 февраля. Решение вступит в силу с 15 марта, но имеет временный характер.

"В августе 2016 г. ПКР был отстранен, это решение было необходимо с учетом сложившейся ситуации. Теперь мы твердо убеждены, что приостановление членства ПКР больше не является необходимой мерой", – цитирует ТАСС главу МПК Эндрю Парсонса.

Российскому комитету было выставлено несколько требований, от которых зависело восстановление полноценного членства ПКР в международной организации. ПКР выполнил все, кроме одного – не признал доклад комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена. В докладе говорилось о систематической подмене проб спортсменов перед анализами на запрещенные препараты, что Москва категорически отрицала. В связи с этим нынешнее решение о восстановлении ПКР в правах имеет пометку "условно" и может быть отозвано без объяснения причин.

Несмотря на это, теперь российские паралимпийцы смогут выступить под флагом России уже на Паралимпиаде-2020 в Пекине.

Ранее решением исполкома WADA был подтвержден статус российской антидопинговой лаборатории РУСАДА.