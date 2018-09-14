"Правила можно нарушить": российская спортсменка предала РУСАДА

Дарья Перегудова согласна с санкциями против Российского антидопингового агентства

В прошлом надежда отечественного тхэквондо встала на сторону иностранных атлетов, которые выступают против восстановления прав Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Хотя буквально 10 лет назад Дарья Перегудова отстаивала честь российского флага.

У нее были все шансы стать олимпийской чемпионкой в 2008 г., если бы не злополучная травма. Спортсменка перебралась в Канаду, где является президентом Ассоциации спортсменов национальной сборной.

Организация написала петицию, где призывает продлить наказание РУСАДА.

"Россия все еще не выполнила два оставшихся пункта дорожной карты для своего восстановления. Возращение РУСАДА всех прав до того момента, как будет полностью выполнена дорожная карта", – сказано в заявлении Ассоциации, выложенном в Twitter.

Восстановление РУСАДА, по мнению подписавшихся, – "это сигнал всему спортивному сообществу, что правила можно нарушить, а в ответ последуют только угрозы. Такое решение нанесет колоссальный удар по единству и сплоченности мирового спорта".

Накануне в поддержку предыдущего решения Всемирного антидопингового агентства (WADA) выступили британцы, что в свете последних событий не удивило российскую сторону.

STATEMENT | More British athletes have put their name to the UKAD Athlete Commission statement regarding @wada_ama's meeting on the Russia Roadmap next week ⬇️#NoUturnWADA#Im4CleanSport pic.twitter.com/BiRUwMT1tR — UK Anti-Doping (@ukantidoping) 13 сентября 2018 г.

Среди "борцов за справедливость" – выступавшая в семиборье Келли Сотертон. После лишения олимпийских наград наших спортсменок она переместилась с пятого места до призового третьего. Атлетка заявила, что будет "обескуражена" оправданием РУСАДА. Хотя, должно быть, все же больше ее беспокоит судьба нечаянно обретенной бронзовой медали.

"Конечно, не все российские спортсмены мошенники, но эта страна должна заплатить свою цену. По крайней мере, мы должны увидеть раскаяние и услышать извинения. Последствия должны быть серьезными, а значит, отстранение РУСАДА должно оставаться в силе.

Мы, как спортсмены, хотим жесткой и непреклонной позиции WADA в интересах "чистого" спорта", – возмутилась британка в интервью ESPN.

Судьба РУСАДА будет решаться 20 сентября на очередном заседании исполнительного комитета WADA, которое, как сегодня стало известно, на стороне российской антидопинговой организации.

"Сегодня независимый комитет WADA по соответствию (CRC) вынес рекомендацию обратиться в исполком WADA с просьбой о восстановлении РУСАДА на следующем заседании исполкома 20 сентября", – обнадежили в агентстве, опубликовав на сайте релиз.

Допинговый скандал разгорелся после доклада Ричарда Макларена, в котором за основу взяты показания экс-главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова. В "доносе", получившем огласку в июле и декабре 2016 г., две части, где подробно описывается якобы подмена "грязных" допинг-проб на "чистые". В докладе говорится, что в "махинациях" замешаны представители тридцати с лишним видов спорта, которые выступали на зимних и летних Олимпийских играх между 2012 и 2014 годами.

В результате у РУСАДА почти три года нет официального статуса и права полноценно работать, что создает дополнительные проблемы российским спортсменам, которые вынуждены выступать под нейтральным флагом. Но прежде атлетов ждут многочисленные проверки, что, кстати, не гарантирует пропуск на международные старты.