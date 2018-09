"Правила можно нарушить": российская спортсменка предала РУСАДА

В прошлом надежда отечественного тхэквондо встала на сторону иностранных атлетов, которые выступают против восстановления прав Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Хотя буквально 10 лет назад Дарья Перегудова отстаивала честь российского флага.

У нее были все шансы стать олимпийской чемпионкой в 2008 г., если бы не злополучная травма. Спортсменка перебралась в Канаду, где является президентом Ассоциации спортсменов национальной сборной.

Организация написала петицию, где призывает продлить наказание РУСАДА.

"Россия все еще не выполнила два оставшихся пункта дорожной карты для своего восстановления. Возращение РУСАДА всех прав до того момента, как будет полностью выполнена дорожная карта", – сказано в заявлении Ассоциации, выложенном в Twitter.

Восстановление РУСАДА, по мнению подписавшихся, – "это сигнал всему спортивному сообществу, что правила можно нарушить, а в ответ последуют только угрозы. Такое решение нанесет колоссальный удар по единству и сплоченности мирового спорта".

STATEMENT | AthletesCAN, the collective voice of Canada's national team athletes, supports UKAD Athlete Commission's letter demanding full compliance before reinstatement of Russia. @wada_ama #NoUTurnWADA #CleanSport #SportIntegrity #AthleteRights pic.twitter.com/hkpjmbw2Qj

Накануне в поддержку предыдущего решения Всемирного антидопингового агентства (WADA) выступили британцы, что в свете последних событий не удивило российскую сторону.

STATEMENT | More British athletes have put their name to the UKAD Athlete Commission statement regarding @wada_ama's meeting on the Russia Roadmap next week ⬇️#NoUturnWADA#Im4CleanSport pic.twitter.com/BiRUwMT1tR