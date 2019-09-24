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Россию оставят без ЧМ-2022 по футболу

Россию оставят без ЧМ-2022 по футболу
Фото: www.globallookpress.com
Спортсменов накажут за чужие нарушения

Чемпионат мира по футболу в 2022 г. может пройти без участия российской сборной. Информацию об этом распространило американское издание Newsweek. По его данным, Международное антидопинговое агентство (WADA) готовится ввести новые санкции против российского спорта, под действие которых попадут все атлеты страны, в том числе никогда не являвшиеся фигурантами допинг-скандалов футболисты.

Ранее стало известно, что комитет WADA, проверявший Московскую антидопинговую лабораторию, нашел нарушения в ее старой базе данных. В результате в отношении РУСАДА была запущена процедура несоответствия Всемирному антидопинговому кодексу. У Москвы есть около трех недель, чтобы подготовить ответ на обвинения в подделке результатов анализов.

Российских атлетов обвинили в массовом приеме допинга в 2015 г., когда на Запад сбежал бывший глава Московской лаборатории Григорий Родченков. К концу 2018 г. РФ выполнила все требования WADA, и национальное антидопинговое агентство было восстановлено в правах, а местные спортсмены получили возможность участвовать в международных соревнованиях.

Фоторепортаж
Как россиян втянули в допинговый скандал
Ольга Зайцева. Фото: GLOBAL LOOK press/Alexander Chernykh Антон Шипулин. Фото: GLOBAL LOOK press/imago sportfotodienst Евгений Устюгов. Фото: GLOBAL LOOK press/Shen Hong
Григорий Родченков. Фото: GLOBAL LOOK press/Netflix Светлана Слепцова. Фото: GLOBAL LOOK press/imago sportfotodienst Фото: GLOBAL LOOK press/Alexander Chernykh
Николай ВИКТОРОВ
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