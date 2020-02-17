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Названы самые опасные для россиян курорты

Названы самые опасные для россиян курорты
Фото: pixabay.com
Десятки туристов из РФ не вернулись на родину в 2019-м

Турция и Таиланд оказались самыми опасными заграничными курортами. Именно там в прошлом году зафиксировано наибольшее количество ЧП с россиянами.

Так, в Таиланде произошло 22 несчастья, в результате которых погибли 13 наших соотечественников, 14 получили увечья. В Турции – на 6 случаев меньше. Жертвами трагедий на родине Памуккале стали 11 человек, 39 пострадали. При этом стоит учитывать, что в Турции отдыхает в два раза больше туристов из РФ, чем в Таиланде. 

Однако лидерами печальной статистики являются российские курорты, отметила пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина. В прошлом году в 38 ЧП погибли 44 отдыхающих. 

"Лидерство" России можно объяснить количеством путешествующих – в нашей стране отдыхают десятки миллионов соотечественников", – пояснила Тюрина, передает "Интерфакс-Туризм". 

Больше всего трагедий случилось на воде, отметила спикер ведомства, напомнив недавнее бедствие с катерами в Таиланде и несчастный случай в бассейне с 12-летней девочкой из Петербурга в Турции. Далее идут ДТП и утопления. 

Впервые список опасных стран пополнил Азербайджан, где два россиянина пострадали от падения ветки 500-летнего дерева. 

Ксения АНДРЕЕВА

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