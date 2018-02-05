В Бутово произошел взрыв в многоэтажке

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Инцидент произошел в жилом комплексе "Бутово Парк". Взрыв раздался в одной из квартир на 20-м этаже. Всех жильцов многоэтажки экстренно эвакуировали. Есть вероятность, что из-за обрушения, дом может сложиться как карточный домик.
По данным телеграмм-канала Mash рвануло с такой силой, что была разрушена часть стены. Четыре человека получили травмы. Один из них в очень тяжелом состоянии - сильные ожоги.
Ужасно то, что пожарные до места ЧП добраться пока не могут. Всему виной снегопад и огромные сугробы. При этом скорой проехать удалось и всех покалеченных уже госпитализировали.
Предварительной причиной случившегося пока считают взрыв газового баллона.В квартире делали ремонт и, скорей всего рабочие не слишком заботились о соблюдении техники безопасности.
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