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В Бутово произошел взрыв в многоэтажке

Кадр youtube.com
Пострадали несколько человек. На месте бушует пожар, но потушить его пока нереально: из-за сугробов пожарные не могут проехать

Инцидент произошел в жилом комплексе "Бутово Парк". Взрыв раздался в одной из квартир на 20-м этаже. Всех жильцов многоэтажки экстренно эвакуировали. Есть вероятность, что из-за обрушения, дом может сложиться как карточный домик. 

По данным телеграмм-канала Mash рвануло с такой силой, что была разрушена часть стены. Четыре человека получили травмы. Один из них в очень тяжелом состоянии - сильные ожоги. 

Ужасно то, что пожарные до места ЧП добраться пока не могут. Всему виной снегопад и огромные сугробы. При этом скорой проехать удалось и всех покалеченных уже госпитализировали. 

Предварительной причиной случившегося пока считают взрыв газового баллона.В квартире делали ремонт и, скорей всего рабочие не слишком заботились о соблюдении техники безопасности. 

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