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Сегодня, 6 февраля в Дамаске из миномета было обстреляно Торговое представительство РФ. Информацию подтвердили в МИД РФ.
ЧП произошло около 16:00 по местному времени. "В здание, которое настоящее время законсервировано, но продолжает пользоваться дипломатическим иммунитетом, в результате обстрела попала 120-миллиметровая мина", - говорится в заявлении ведомства.
Никто не пострадал. При этом здание сильно разрушено.
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