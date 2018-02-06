Здание сильно разрушено

Сегодня, 6 февраля в Дамаске из миномета было обстреляно Торговое представительство РФ. Информацию подтвердили в МИД РФ.

ЧП произошло около 16:00 по местному времени. "В здание, которое настоящее время законсервировано, но продолжает пользоваться дипломатическим иммунитетом, в результате обстрела попала 120-миллиметровая мина", - говорится в заявлении ведомства.

Никто не пострадал. При этом здание сильно разрушено.











