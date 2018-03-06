Грузовик с соляной кислотой врезался в поезд

Страшная авария произошла в штате Пенсильвания

В США грузовик с соляной кислотой столкнулся с грузовым поездом, перевозившем дизельное топливо. Водитель кара доставлен в госпиталь Питтсбурга, о его состоянии ничего не известно. В больницы были отправлены еще 2 человека, 8 пострадавших от взаимодействия с соляной кислотой получили помощь прямо на месте происшествия.

ЧП произошло в окрестностях города Фредериктаун, сообщает сайт wpxi.com. Жители близлежащих к месту аварии домов были эвакуированы. Аварийно-спасательные команды пытаются не допустить попадания в реку 4 тыс. 400 галлонов (около 16,6 тыс.литров) соляной кислоты. Сколько разлилось солярки, неизвестно.

По словам официальных лиц, поезд протащил грузовик по путям грузовик около 90 метров. Причины аварии пока неясны.