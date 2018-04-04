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В Черногории задержали экс-директора Российской федерации баскетбола

Чиновник был объявлен в розыск по линии Интерпола

Бывший исполнительный директор РФБ Дмитрий Доманин был задержан в городе Херцег-Нови, однако об этом стало известно только в среду, 4 апреля.

Как сообщает агентство "Р-Спорт", в отношении Доманина начата процедура экстрадиции. На родине его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере.

Пользуясь своим должностным положением, Доманин и еще несколько человек зарегистрировали несколько компаний, с которыми он договорился и подписал фиктивные контракты. В результате РФБ понесла ущерб в размере около 44 млн рублей.

Артем ВЕСЕЛЫЙ
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