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"Персей для детей" загорелся вскоре после проверки

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Буквально за несколько дней до пожара в торговом центре побывали надзорные органы

Менее чем за неделю до происшествия московский молл на Семеновской улице навестили сотрудники МЧС, чтобы оценить состояние противопожарной системы здания.

Как сообщает московский главк МЧС, проверяющие органы побывали в ТЦ "Персей для детей" 30 марта. Они не только проверили исправность систем, но и преподали урок работникам торгового центра по действиям во время пожара.

"Здание было оборудовано автоматической пожарной сигнализацией, системами водяного пожаротушения, оповещения и эвакуации людей при пожаре, противодымной вентиляцией, которые во время происшествия сработали в штатном режиме", – цитирует сообщение МЧС портал "Накануне.ru".

Также в ведомстве рассказали, что при тушении пожара из-за "комбинированного воздействия огня и дыма" пострадали шестеро спасателей.

Артем ВЕСЕЛЫЙ
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