В Чехии произошла утечка смертельно опасного яда

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Неприятный инцидент случился накануне вечером в пражской лаборатории.
Как рассказал представитель службы пожарной охраны Мартин Кавка, в помещении произошла утечка цианида калия. В результате один человек получил отравление. В дело вовремя вмешались пожарные в защитных костюмах, спасатели и полицейские. Также пригодилась система химической вентиляции лаборатории.
"Утечки воздуха не произошло", – цитирует Какву чешский портал irozhlas.cz.
Вытекшее вещество засыпали сорбентом и вывезли в емкостях для ликвидации.
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