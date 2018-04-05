В Чехии произошла утечка смертельно опасного яда

Пострадал как минимум один человек

Неприятный инцидент случился накануне вечером в пражской лаборатории.

Как рассказал представитель службы пожарной охраны Мартин Кавка, в помещении произошла утечка цианида калия. В результате один человек получил отравление. В дело вовремя вмешались пожарные в защитных костюмах, спасатели и полицейские. Также пригодилась система химической вентиляции лаборатории.

"Утечки воздуха не произошло", – цитирует Какву чешский портал irozhlas.cz.

Вытекшее вещество засыпали сорбентом и вывезли в емкостях для ликвидации.