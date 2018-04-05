В иркутской школе порезали ученика

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Ученик девятого класса напал на своего одноклассника прямо во время занятия. В результате тот получил ножевые ранения.
Как сообщили "Известям" в пресс-службе городской мэрии, инцидент произошел случайно, речь о злом умысле не идет.
"Во время урока информатики один из учеников играл складным ножом, втыкая его в спинку впереди стоящего стула", – сказали в мэрии.
Замруководителя школы по учебно-воспитательной работе Сергей Еронин подтвердил телеканалу "360", что нападения как такового не было.
"Он карандаш точил и случайно порезал одноклассника", – заявил Еронин.
По его словам, школьник не нарочно поцарапал спину впереди сидящему подростку из-за того, что качался с ножом на стуле. Пострадавшему вовремя помогли остановить кровь, после чего на "скорой" увезли в больницу.
Тем не менее по данному инциденту проводится внутренняя проверка.
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