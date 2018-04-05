В иркутской школе порезали ученика

Школьник пришел на урок с ножом

Ученик девятого класса напал на своего одноклассника прямо во время занятия. В результате тот получил ножевые ранения.

Как сообщили "Известям" в пресс-службе городской мэрии, инцидент произошел случайно, речь о злом умысле не идет.

"Во время урока информатики один из учеников играл складным ножом, втыкая его в спинку впереди стоящего стула", – сказали в мэрии.

Замруководителя школы по учебно-воспитательной работе Сергей Еронин подтвердил телеканалу "360", что нападения как такового не было.

"Он карандаш точил и случайно порезал одноклассника", – заявил Еронин.

По его словам, школьник не нарочно поцарапал спину впереди сидящему подростку из-за того, что качался с ножом на стуле. Пострадавшему вовремя помогли остановить кровь, после чего на "скорой" увезли в больницу.

Тем не менее по данному инциденту проводится внутренняя проверка.