Уральскую пенсионерку обманули на 3,5 миллиона

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По словам потерпевшей жительницы Салехарда, в марте ей позвонил некий мужчина и сообщил, что ей причитается компенсация за плохо оказанные ранее медуслуги, так как то медучреждение признано недействительным.
Собеседник пообещал 68-летней пенсионерке, что ей выплатят деньги и за моральный, и за материальный ущерб. Для этого нужно только "выложить" ему 3,5 млн рублей. Пожилая женщина повелась на предложение. Однако позже выяснилось, что это был обман.
Как пишет "Комсомольская правда", накануне потерпевшая, так и не дождавшись обещанных денег, все-таки заявила в полицию. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.
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