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Уральскую пенсионерку обманули на 3,5 миллиона

Незнакомец воспользовался доверчивостью женщины

По словам потерпевшей жительницы Салехарда, в марте  ей позвонил некий мужчина и сообщил, что ей причитается компенсация за плохо оказанные ранее медуслуги, так как то медучреждение признано недействительным.

Собеседник пообещал 68-летней пенсионерке, что ей выплатят деньги и за моральный, и за материальный ущерб. Для этого нужно только "выложить" ему 3,5 млн рублей. Пожилая женщина повелась на предложение. Однако позже выяснилось, что это был обман.

Как пишет "Комсомольская правда", накануне потерпевшая, так и не дождавшись обещанных денег, все-таки заявила в полицию. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве. 

Артем ВЕСЕЛЫЙ
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