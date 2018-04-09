Пожар произошел в бывшем боулинг-центре

Пользователь соцсети "ВКонтакте" опубликовал фото с места происшествия.

Пожар вспыхнул вечером 9 апреля в крупном помещении около торгово-развлекательного центра "Звезда". По рассказам очевидцев, огнем охвачена стеклянная крыша боулинг-центра.

"Крыша горит открытым огнем! Говорят, там букмекерская контора была, но точно не понятно, что именно за помещение горит. Все в дыму!" – цитирует одного из свидетелей пожара "Комсомольская правда".

На место происшествия уже направлены пожарные расчеты.

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