В Самаре локализовали пожар в боулинг-центре

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Пожарные локализовали огонь в здании рядом с торгово-развлекательным центром "Звезда". Об этом сообщили в областном МЧС.
"Угроза перехода пожара на соседнее здание – КРЦ "Звезда" снята, персонал и посетители эвакуировались самостоятельно", – говорится в сообщении.
Площадь пожара составила 450 кв.м. Как отмечает "Пятый канал", спасатели работали по второму номеру сложности.
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