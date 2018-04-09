В Самаре локализовали пожар в боулинг-центре

Обошлось без пострадавших

Пожарные локализовали огонь в здании рядом с торгово-развлекательным центром "Звезда". Об этом сообщили в областном МЧС.

"Угроза перехода пожара на соседнее здание – КРЦ "Звезда" снята, персонал и посетители эвакуировались самостоятельно", – говорится в сообщении.

Площадь пожара составила 450 кв.м. Как отмечает "Пятый канал", спасатели работали по второму номеру сложности.