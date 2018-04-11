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Названы версии крушения вертолета в Хабаровске

Авария могла произойти из-за погодных условий

Учебно-тренировочный полет МИ-9 закончился авиакатастрофой из-за снегопада и сильнейшего ветра. Об этом сообщила старший помощник руководителя Дальневосточного Следственного управления на транспорте СК РЫФ Дарья Немцева.

В числе других версий рассматривается также техническая неисправность воздушного судна и ошибка пилотов.

Нелетную погоду выбрали специально для отработки полетов в сложных метеоусловиях, отмечает "Пятый канал". Вертолет мог

По факту крушения вертолета возбуждено уголовное дело.


Артем ВЕСЕЛЫЙ
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