Названы версии крушения вертолета в Хабаровске

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Учебно-тренировочный полет МИ-9 закончился авиакатастрофой из-за снегопада и сильнейшего ветра. Об этом сообщила старший помощник руководителя Дальневосточного Следственного управления на транспорте СК РЫФ Дарья Немцева.
В числе других версий рассматривается также техническая неисправность воздушного судна и ошибка пилотов.
Нелетную погоду выбрали специально для отработки полетов в сложных метеоусловиях, отмечает "Пятый канал". Вертолет мог
По факту крушения вертолета возбуждено уголовное дело.
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