Очевидцы сняли кадры крупного ДТП в Вологодской области

На видеозаписи, сделанной из проезжавшей мимо машины, видно, что микроавтобус столкнулся с большегрузом. В результате маршрутка вылетела с трассы.

На месте дежурят несколько карет "скорой помощи".

По информации "Пятого канала", среди погибших – три женщины, трое мужчин и ребенок. На место ДТП приехал губернатор Вологодской области.

Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников объявил 14 апреля днем траура по погибшим в ДТП. Об этом он написал в своем Twitter. Все развлекательные мероприятия, запланированные на субботу, будут отменены.

Принял решение завтра, 14 апреля, объявить на один день на территории региона траур. В этой связи прошу глав городов и районов отменить все праздничные и развлекательные мероприятия. — Олег Кувшинников (@O_Kuvshinnikov) 13 апреля 2018 г.

Напомним, ранее сообщалось, что число жертв выросло до 13 человек.