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Последствия аварии под Череповцом попали на видео

Кадр youtube.com
Очевидцы сняли кадры крупного ДТП в Вологодской области

На видеозаписи, сделанной из проезжавшей мимо машины, видно, что микроавтобус столкнулся с большегрузом. В результате маршрутка вылетела с трассы.

На месте дежурят несколько карет "скорой помощи".

По информации "Пятого канала", среди погибших – три женщины, трое мужчин и ребенок. На место ДТП приехал губернатор Вологодской области.

Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников объявил 14 апреля днем траура по погибшим в ДТП. Об этом он написал в своем Twitter. Все развлекательные мероприятия, запланированные на субботу, будут отменены.

Напомним, ранее сообщалось, что число жертв выросло до 13 человек.

Артем ВЕСЕЛЫЙ
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