Последствия аварии под Череповцом попали на видео
На видеозаписи, сделанной из проезжавшей мимо машины, видно, что микроавтобус столкнулся с большегрузом. В результате маршрутка вылетела с трассы.
На месте дежурят несколько карет "скорой помощи".
По информации "Пятого канала", среди погибших – три женщины, трое мужчин и ребенок. На место ДТП приехал губернатор Вологодской области.
Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников объявил 14 апреля днем траура по погибшим в ДТП. Об этом он написал в своем Twitter. Все развлекательные мероприятия, запланированные на субботу, будут отменены.
Принял решение завтра, 14 апреля, объявить на один день на территории региона траур. В этой связи прошу глав городов и районов отменить все праздничные и развлекательные мероприятия.— Олег Кувшинников (@O_Kuvshinnikov) 13 апреля 2018 г.
Напомним, ранее сообщалось, что число жертв выросло до 13 человек.
Москва раскроет "интересные места" секретного доклада ОЗХО
Пока с документом разбираются специалисты
Химатака в Сирии оказалась выдумкой
Лавров рассказал, кому понадобилось оболгать Дамаск
Новости партнеров
Фоторепортаж
Новости Украины
- Удар США по Сирии развяжет руки Порошенко в Донбассе
- Время власти Порошенко истекает
- Украина отстрелит себе ногу назло России
НЛО
- Рассказ астронавта о пришельцах шокировал мир
- Антарктиду используют для связи с НЛО
- Раскрыта тайна пришельца в Чили
Выбор читателей
- Германия нанесла России удар ниже пояса
- Галкин бросил Пугачеву
- ООН признала Крым российским
- Найден труп убийцы группы Дятлова
- Рубль стремительно падает
- Российских фигуристок обвинили в жульничестве на Олимпиаде
- Найден способ увеличить пенсию
- Бывшую Джигарханяна "приговорили" к колонии
- Брошенная Пугачева засветилась с незнакомцем
- Табаков заплатил страшную цену за счастье
- Одного из группы Дятлова нашли живым
- Тела погибших при крушении Ан-148 отказались выдавать
- "Долларовый пылесос" США угрожает засосать рубль
- Крымский мост принесет небывалые перемены
- Американцы потребовали проучить российских хоккеистов
- Домогаров со всеми попрощался
- Дочь Мишулина гребет деньги лопатой
- Спецназ уничтожил американскую армию
- Визит Путина в Крым довел Порошенко до истерики
- Мишулин боялся за жизнь внебрачного сына
Выбор читателей
- Дмитрий Марьянов Актер
- Алла Пугачева Певица, киноактриса
- Диана Шурыгина Студентка
- Армен Джигарханян Актер, создатель и руководитель театра
- Ольга Бузова Телеведущая
- Максим Галкин Артист, телеведущий
- Олег Табаков актер и режиссер
- Николай Караченцов Актер
- Мария Максакова-Игенбергс Актриса, политик
- Филипп Киркоров Певец, композитор
- Мария Захарова Дипломат
- Михаил Задорнов Писатель, сатирик
- Ксения Собчак Телеведущая, журналист
- Денис Вороненков Политик
- Андрей Малахов Журналист, телеведущий
- Анастасия Волочкова Балерина