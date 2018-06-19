В Подмосковье расстреляли мужчину с собакой

Молодой человек выгуливал питомца, когда к нему подошел неизвестный с пистолетом

Инцидент произошел в Лыткарине около детской площадки.

Как рассказала интернет-изданию "Подмосковье сегодня" подруга убитого, парень гулял с собакой на улице. К нему подошел мужчина и выстрелил сначала в пса, а затем и в его хозяина. В результате животное погибло, молодой человек чудом выжил, но находится в критическом состоянии.

По словам свидетельницы, убийца был одет в светлые джинсы, серую толстовку. За спиной у него был рюкзак.