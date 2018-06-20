В Москве арестовали киллера-лидера

Преступник возглавлял группировку из полусотни убийц

Главарь ОПГ Аслан Гагиев, экстрадированный в Россию из Австрии, заключен под стражу. Об этом сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Гагиев начал криминальную деятельность в 2004 году. За годы ее существования от рук членов группы погибло около 60 человек в Московском регионе и Северной Осетии, передает "Свободная пресса".