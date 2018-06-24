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С российскими туристами произошло ЧП по пути в Турцию

Global Look Press
У самолета с нашими согражданами в полете сломался двигатель

Авиалайнер "Боинг", следовавший рейсом Новосибирск – Анталья, экстренно приземлился в Казахстане. Об этом сообщили в комитет гражданской авиации министерства по инвестициям и развитию республики.

"Экипаж принял решение на аварийную посадку в аэропорту Атырау", – сказали РИА "Новости" в ведомстве.

Отмечается, что на борту самолета турецкой авиакомпании находились почти 200 человек, в том числе 190 пассажиров.ч

Причина вынужденной посадки – отказ двигателя.



Артем ВЕСЕЛЫЙ
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