С российскими туристами произошло ЧП по пути в Турцию

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Авиалайнер "Боинг", следовавший рейсом Новосибирск – Анталья, экстренно приземлился в Казахстане. Об этом сообщили в комитет гражданской авиации министерства по инвестициям и развитию республики.
"Экипаж принял решение на аварийную посадку в аэропорту Атырау", – сказали РИА "Новости" в ведомстве.
Отмечается, что на борту самолета турецкой авиакомпании находились почти 200 человек, в том числе 190 пассажиров.ч
Причина вынужденной посадки – отказ двигателя.
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