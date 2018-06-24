Мощный взрыв разнес жилой дом в Германии

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В многоквартирном доме накануне вечером прогремел взрыв, из-за чего здание частично обрушилось.
Как пишет сообщили местному изданию Wormser Zeitung в полиции города, в результате инцидента пострадали 24 человека. По информации Spiegel, пятеро жильцов были очень серьезно ранены.
Причина произошедшего пока не установлена.
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