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Мужчина захватил заложников в московском магазине

Инцидент произошел на севере столицы

Неизвестный захватил продуктовый магазин на Большой Академической улице и удерживает в нем одного из сотрудников. 

Об этом рассказали в главке МВД Москвы.

"Полицией совместно с сотрудниками Росгвардии организовано оцепление места происшествия. Принимаются меры по задержанию указанного гражданина", – говорится в сообщении.

Как рассказали "Пятому каналу" очевидцы с места, в магазин ворвался пьяный мужчина с ножом и кинулся на людей. Он стал угрожать продавцу, требуя 300 тысяч рублей. Также он потребовал переговоров с правоохранителями. 

Несмотря на то, что поступала информация только об одном заложнике, в торговом зале при нападении могли остаться кто-то из покупателей или работников.


Артем ВЕСЕЛЫЙ
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