Мужчина захватил заложников в московском магазине

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Неизвестный захватил продуктовый магазин на Большой Академической улице и удерживает в нем одного из сотрудников.
Об этом рассказали в главке МВД Москвы.
"Полицией совместно с сотрудниками Росгвардии организовано оцепление места происшествия. Принимаются меры по задержанию указанного гражданина", – говорится в сообщении.
Как рассказали "Пятому каналу" очевидцы с места, в магазин ворвался пьяный мужчина с ножом и кинулся на людей. Он стал угрожать продавцу, требуя 300 тысяч рублей. Также он потребовал переговоров с правоохранителями.
Несмотря на то, что поступала информация только об одном заложнике, в торговом зале при нападении могли остаться кто-то из покупателей или работников.
Мужчина с ножом захватил заложников в магазине «Дикси» в Москве pic.twitter.com/X6PExy8lVJ— Федот Ловчев (@efincasrank1974) 1 июля 2018 г.
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