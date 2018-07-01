Россияне разбились в страшной аварии в Грузии

Автобус с людьми упал в овраг

ЧП произошло в воскресенье, 1 июля, в регионе Кахетия в районе Гомборского перевала.

По информации грузинского информагентства Interpressnews, микроавтобус с пассажирами двигался по трасса Тбилиси – Телави и сорвался в овраг с высоты нескольких метров. В результате травмы получили шестеро россиян. Также пострадали ехавшие вместе с ними граждане Белоруссии. Всех отправили в Техасскую больницу.

Сколько всего было в автобусе людей, не сообщается. Полиция выясняет причины ДТП.