Россияне разбились в страшной аварии в Грузии

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ЧП произошло в воскресенье, 1 июля, в регионе Кахетия в районе Гомборского перевала.
По информации грузинского информагентства Interpressnews, микроавтобус с пассажирами двигался по трасса Тбилиси – Телави и сорвался в овраг с высоты нескольких метров. В результате травмы получили шестеро россиян. Также пострадали ехавшие вместе с ними граждане Белоруссии. Всех отправили в Техасскую больницу.
Сколько всего было в автобусе людей, не сообщается. Полиция выясняет причины ДТП.
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