Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Россияне разбились в страшной аварии в Грузии

Global Look Press
Автобус с людьми упал в овраг

ЧП произошло в воскресенье, 1 июля, в регионе Кахетия в районе Гомборского перевала.

По информации грузинского информагентства Interpressnews, микроавтобус с пассажирами двигался по трасса Тбилиси – Телави и сорвался в овраг с высоты нескольких метров. В результате травмы получили шестеро россиян. Также пострадали ехавшие вместе с ними граждане Белоруссии. Всех отправили в Техасскую больницу.

Сколько всего было в автобусе людей, не сообщается. Полиция выясняет причины ДТП. 

Артем ВЕСЕЛЫЙ
новости партнеров
Загрузка...

Чемпионат мира изменил отношение Запада к России

Глава ФИФА подвел итоги группового этапа мундиаля

Таиланд закроют для туристов

Путешественники больше не смогут посетить любимые места

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Сирия

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Конец света

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей