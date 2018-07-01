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Захватчика магазина в Москве взяли штурмом

Операция завершилась без жертв

Столичные полицейские обезвредили мужчину, который захватил продуктовый магазин на Большой Академической улице и удерживал в заложниках одного из сотрудников.

Об этом сообщили в главке МВД по столице.

"В результате принятых мер полицейскими совместно с Росгвардией задержан гражданин, незаконно удерживавший девушку в одном из магазинов на Большой Академический улице", – говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что преступник причинил ей лишь незначительные травмы. Сейчас с ней работают медики.



Артем ВЕСЕЛЫЙ
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