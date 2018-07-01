Захватчика магазина в Москве взяли штурмом

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Столичные полицейские обезвредили мужчину, который захватил продуктовый магазин на Большой Академической улице и удерживал в заложниках одного из сотрудников.
Об этом сообщили в главке МВД по столице.
"В результате принятых мер полицейскими совместно с Росгвардией задержан гражданин, незаконно удерживавший девушку в одном из магазинов на Большой Академический улице", – говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что преступник причинил ей лишь незначительные травмы. Сейчас с ней работают медики.
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