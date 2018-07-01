Раскрыты удивительные подробности захвата заложника в Москве

Криминальная история приобрела анекдотичный характер

Днем на севере столицы произошел настоящий переполох. В продуктовый магазин на Большой Академической улице ворвался вооруженный ножом агрессивный мужчина и захватил помещение. Почти все, кто был внутри, успели убежать, за исключением девушки. По словам очевидцев, тот требовал выдать ему 300 тысяч рублей и переговоров с полицией. Приехавшие полицейские и сотрудники Росгвардии особо разговаривать с ним не захотели и устроили штурм здания. Итог – мужчина повязан, а девушка освобождена без серьезных травм.

На допросе захватчик представился Александром Х. и поведал удивительную историю о том, что его преследовали некие активисты, которые якобы били его в лесу, а он лишь спасался от них. Собственно, магазин и стал таким убежищем для него.

Что это были за активисты, он не уточнил. Но на всякий случай уточнил, что он не наркоман, а только лишь любит выпить (неисключено, что весь рассказ задержанного является белой горячкой) . В том лесу Александр, по его словам, оставил сумку со своими документами.

"Я убежал, кто-то у них забрал эти документы. Решил, раз не отдают, пусть с ними ФСБ разбирается… А что мне делать? Меня убили бы, наверное, я не знаю", – сказал он.

Как в дальнейшем выяснилось, у Александра была в прошлом судимость за имущественное преступление. Как рассказала "Интерфаксу" старший помощник руководителя столичного Главного следственного управления Юлия Иванова, мужчина пошел на преступление будучи сильно пьяным. Она также добавила, что захваченная им девушка все-таки госпитализирована. По словам источника "Ленты.ру", пострадавшей оказалась 27-летняя посетительница магазина.