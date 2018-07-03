В Крыму произошло крупное ДТП со смертельным исходом

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В результате столкновения грузовика и легковой машины погибли трое человек. Еще четверо были ранены. Об этом сообщили в управлении МВД по республике.
"Водитель автомобиля "Камаз" выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автомобилем ВАЗ-21099", – рассказали "Крыминформ" в ведомстве.
От лобового удара водитель и два пассажира легковушки скончались на месте. Четверо пострадавших госпитализированы с травмами различной степени тяжести.
Темпы сокращения резервов России стали рекордными рекордными с декабря 2016 года
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