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В Крыму произошло крупное ДТП со смертельным исходом

Авария случилась на трассе Симферополь – Николаевка

В результате столкновения грузовика и легковой машины погибли трое человек. Еще четверо были ранены. Об этом сообщили в управлении МВД по республике.

"Водитель автомобиля "Камаз" выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автомобилем ВАЗ-21099", – рассказали "Крыминформ" в ведомстве.

От лобового удара водитель и два пассажира легковушки скончались на месте. Четверо пострадавших госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

Артем ВЕСЕЛЫЙ
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