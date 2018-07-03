В Крыму произошло крупное ДТП со смертельным исходом

Авария случилась на трассе Симферополь – Николаевка

В результате столкновения грузовика и легковой машины погибли трое человек. Еще четверо были ранены. Об этом сообщили в управлении МВД по республике.

"Водитель автомобиля "Камаз" выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автомобилем ВАЗ-21099", – рассказали "Крыминформ" в ведомстве.

От лобового удара водитель и два пассажира легковушки скончались на месте. Четверо пострадавших госпитализированы с травмами различной степени тяжести.