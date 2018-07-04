В Ростове пассажирский поезд снес грузовик

Здоровье
- Выбором автомобиля управляют половые гормоны
- Найден неожиданный способ остановить смерть
- Ученые остановили старение
650 новости
Страшная авария произошла в Ростовской области, где поездной состав врезался в машину, переезжавшую железнодорожные пути.
Как рассказал источник ТАСС в экстренных службах, в результате столкновения умерли два человека.
"По предварительным данным, погибли водитель машины и помощник машиниста", – сказал источник.
По его словам, еще двое получили травмы. Кроме того, от удара поезд сошел с рельс.
Угрозы украинцев взорвать мост не восприняли всерьез
Российской валюте предрекли затяжное падение