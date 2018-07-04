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В Ростове пассажирский поезд снес грузовик

В ДТП есть жертвы

Страшная авария произошла в Ростовской области, где поездной состав врезался в машину, переезжавшую железнодорожные пути.

Как рассказал источник ТАСС в экстренных службах, в результате столкновения умерли два человека.

"По предварительным данным, погибли водитель машины и помощник машиниста", – сказал источник.

По его словам, еще двое получили травмы. Кроме того, от удара поезд сошел с рельс.

Артем ВЕСЕЛЫЙ
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