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Украинский автобус разбился в Орле

Есть погибшие

Серьезная авария произошла рано утром в Орловской области.

Как сообщил источник РИА "Новости" в экстренных службах региона, в Орле на улице Итальянская автобус столкнулся с грузовиком. В результате ДТП погибли двое, еще четверо были доставлены в больницу. Предположительно, все они – граждане Украины. 

Отмечается, что автобус имел украинские номера.

Артем ВЕСЕЛЫЙ
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