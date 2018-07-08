Украинский автобус разбился в Орле

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Серьезная авария произошла рано утром в Орловской области.
Как сообщил источник РИА "Новости" в экстренных службах региона, в Орле на улице Итальянская автобус столкнулся с грузовиком. В результате ДТП погибли двое, еще четверо были доставлены в больницу. Предположительно, все они – граждане Украины.
Отмечается, что автобус имел украинские номера.
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