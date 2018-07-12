В Сочи фура рухнула с обрыва на рельсы

В Сети появилось видео ДТП

Авария произошла в Хостинском районе города. Из-за мокрого асфальта водитель грузовика потерял контроль над управлением, в результате чего тот упал с высоты на железную дорогу.

Сейчас на месте происшествия работают дорожные службы, полицейские и медики. Устранением последствий ДТП занимаются сотрудники МЧС и железнодорожники.



Телеканал "360" публикует видео с места инцидента.





