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В Сочи фура рухнула с обрыва на рельсы

В Сети появилось видео ДТП

Авария произошла в Хостинском районе города. Из-за мокрого асфальта водитель грузовика потерял контроль над управлением, в результате чего тот упал с высоты на железную дорогу.

 Сейчас на месте происшествия работают дорожные службы, полицейские и медики. Устранением последствий ДТП занимаются сотрудники МЧС и железнодорожники. 

Телеканал "360" публикует видео с места инцидента.



Артем ВЕСЕЛЫЙ
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