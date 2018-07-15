Опубликовано видео обрушения моста в Чите

Сооружение пострадало из-за паводка

В Чите рухнул мост после того, как его подмыло наводнением.

Момент с происшествием попал на видео, которое появилось в Сети. На кадрах видно, что на мосту стоит машина, водитель которой не решается проехать по уже деформированному дорожному полотну. На той же стороне моста стоит человек, осматривающий сооружение в попытке оценить его состояние.

В какой-то момент конструкция не выдерживает, и та ее часть, находящаяся над водой, падает.