Под Ростовом молния убила беременную женщину и покалечила пятерых

Трагичный случай произошел в городе Шахты

От удара разрядом молнии погибла 25-летняя ростовчанка, еще двое молодых мужчин и три женщины были доставлены в больницу. Об этом сообщили в следственном управлении СК РФ по региону.

"Во время грозы, в результате удара молнии в дерево скончалась 25-летняя местная жительница. Пятеро граждан, находившихся рядом с погибшей, с травмами доставлены в медицинское учреждение", – рассказали в ведомстве.

О том, что девушка была беременна, сообщил источник РИА "Новости" в экстренных службах Ростовской области.



