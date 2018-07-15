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Под Ростовом молния убила беременную женщину и покалечила пятерых

Трагичный случай произошел в городе Шахты

От удара разрядом молнии погибла 25-летняя ростовчанка, еще двое молодых мужчин и три женщины были доставлены в больницу. Об этом сообщили в следственном управлении СК РФ по региону. 

"Во  время грозы,  в результате удара молнии в дерево   скончалась  25-летняя местная жительница.  Пятеро   граждан,  находившихся рядом с погибшей, с травмами  доставлены в медицинское учреждение", – рассказали в ведомстве.

О том, что девушка была беременна, сообщил источник РИА "Новости" в экстренных службах Ростовской области. 


Артем ВЕСЕЛЫЙ
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