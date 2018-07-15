Под Ростовом молния убила беременную женщину и покалечила пятерых

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От удара разрядом молнии погибла 25-летняя ростовчанка, еще двое молодых мужчин и три женщины были доставлены в больницу. Об этом сообщили в следственном управлении СК РФ по региону.
"Во время грозы, в результате удара молнии в дерево скончалась 25-летняя местная жительница. Пятеро граждан, находившихся рядом с погибшей, с травмами доставлены в медицинское учреждение", – рассказали в ведомстве.
О том, что девушка была беременна, сообщил источник РИА "Новости" в экстренных службах Ростовской области.
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